شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد الشاطئية يهزم بورتريكو 2 / 0 فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب كرة اليد الشاطئية على نظيره بورتريكو بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية، بتحديد مراكز بطولة العالم المقامة فى اليونان من الثالث عشر إلى السادس عشر.

فيما يلتقى المنتخب المصرى مع نظيره الإكوادور فى إطار الفترة المسائية قبل مواجهة نيوزلاندا غدا الجمعة.

وخسر منتخب مصر جميع لقاءاته فى الدور الأول أمام النرويج والدنمارك وإيران.

يضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مدير فنى وإسلام صابر مدرب عام والدكتور على الشناوى مدير إدارى والدكتور عصام نور الدين أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلاً من: محمد جمال - محمود أحمد بندقية - أحمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا أشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغرب.