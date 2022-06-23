شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الجولة 22.. المنافسة تشتعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة بين الفرق الثالثة المتصدرة لجدول بطولة الدورى، حيث يستمر فريق الزمالك في صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه أمس الأربعاء على فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري، حيث يتواجد في صدارة المسابقة برصيد 48 نقطة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما حقق الفوز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري ويحافظ على فارق النقطة الواحدة مع الزمالك المتصدر.

وجاء الأهلى فى المركز الثالث بترتيب الدورى المصرى برصيد 44 نقطة بعد فوزه الصعب على غزل المحلة أمس الأربعاء لمنافسات الجولة 22 من عمر الدوري، ويحافظ على فارق الأربع نقاط مع الزمالك المتصدر.

جدير بالذكر أن الأهلي يتبقى له 3 مباريات مؤجلة وحال الفوز فيها سيستعيد صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن الزمالك، حيث يسعى جاهدا لتحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية من عمر الدوري لضمان المنافسة على حصد الدرع.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:



ترتيبالدوري المصري

ولعب الزمالك 22 مباراة في الدوري حقق الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 والخسارة في 4 مباريات، بينما لعب بيراميدز 22 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 4 مباريات أيضا، وأخيرا لعب الأهلي 19 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مباراة واحدة.