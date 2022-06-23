شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لموقعة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لاعبى الفريق راحة سلبية، اليوم الخميس، بعد الفوز على غزل المحلة فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز أمس الأربعاء.

وتقرر حصول اللاعبين على راحة من التدريبات، اليوم الخميس، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الجمعة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، في النسخة القديمة من بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد الأهلى ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 فى ‏بطولة الدورى الممتاز.‏



سجل هدف الأهلى الأول محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة 12 احتسبت لمصلحة محمد شريف، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل هدف غزل المحلة حميد ماو.

بهذ الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 44، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 25.