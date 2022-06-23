شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى يوم الأحد المقبل مع فريق بيراميدز، فى إطار مباراة ربع نهائى كأس مصر موسم 2021، والذى تم تأجيله من الموسم الماضى.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو 2022 على استاد القاهرة الدولى.

مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2021

كان الأهلى قد تجاوز إنبى بعد الفوز عليه فى دور الـ16 بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفائز من الأهلى وبيراميدز يواجه بتروجت

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.

حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أنهى مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها يوم 26 يونيو الجارى فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن طاقم الحكام الأوربى خلال الساعات المقبلة عقب إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بالمباراة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى يوم 26 يونيو الجارى يأتى بناء على طلب النادى الأهلى.