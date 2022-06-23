شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه موريتانيا فى دور الـ8 بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة الصالات، نظيره الموريتانى فى دور الـ8 لبطولة كأس العرب بعدما صعد أمس لهذا الدور كأول المجموعة الثانية بالبطولة.

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا مهما على نظيره الجزائرى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة الصالات المقامة فى السعودية، وأحرز الهدفين خالد مارادونا وعلاء دونجا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله فى المباراة الأولى أمام منتخب العراق بثلاثة أهداف لكل فريق، ليتأهل منتخب مصر للدور التالى كأول المجموعة الثانية بالبطولة.

وحصل خالد مارادونا لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشهدت المباراة حضور عدد كبير من الجماهير المصرية المتواجدة في السعودية، والتى ساندت المنتخب بكل قوة حتى نهاية اللقاء.

ومن جانبه أبدى هشام صالح المدير الفنى للمنتخب رضاه عن مستوى اللاعبين في البطولة، خاصة أنها أول احتكاك رسمى للمنتخب منذ عام، كما أن البطولة هى بداية إعداد المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة.