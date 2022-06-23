شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على زين أيقونة الإنجازات فى عالم محترفين اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت يوما بعد يوما على زين نجم منتخب كرة اليد تطوير إمكانياته الفنية يوما بعد يوما من خلال خطف الأنظار فى رحلته الإحترافية بصفوف برشلونة الإسباني و الذى توج معه مؤخرا بلقب دورى أبطال أوروبا .

على زين نجم يمتلك مهارات فنيه تمكنه من تحقيق المزيد من النجاحات فى عالم الإحتراف الخارجى بكرة اليد ، خاصة فى ظل الخبرات التى وصل إليها اللاعب .

وانتقل على زين نجم كرة اليد المصرية إلى نادي دينامو بوخارست الروماني حتي عام 2024، بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وأعلن نادي دينامو بوخارست الروماني عن تعاقده مع نجم كرة اليد المصرية، ونشر نادي بوخارست الروماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "سيراهن دينامو بوخارست بطل كرة اليد الروماني على لاعب آخر من الطراز العالمي في الموسمين المقبلين، وقع النجم المصري علي زين ، بطل إسبانيا مع نادي برشلونة هذا العام ، مع دينامو حتى عام 2024".

وكشف أيمن صلاح، المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لكرة اليد انضمام على زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف برشلونة، والذى سينتقل إلى دينامو بوخارست، لصفوف الفراعنة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يوم 28 يونيو الجارى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب على زين فى الصور التالية :