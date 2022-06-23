شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تغادر للجزائر للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة بعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، المقرر إقامتها فى مدية وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو القادم بمشاركة 26 دولة.

وتوجهت بعثة مصر إلى مدينة وهران الجزائرية اليوم على متن طائرة خاصة تم توفيرها لنقل البعثة التى تضم 289 فردا بينهم 183 لاعبا و106 أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وكان وفد مقدمة البعثة توجه إلى مدينة وهران بالجزائر يوم السبت الماضى برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة من أجل الترتيب لتسجيل البعثة واستلام مقرات الاقامة ومواعيد التدريبات وتنقلات البعثة وتذليل كافة العقبات قبل وصول بعثة مصر.

يغادر مع البعثة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد عقد اجتماعا بأفراد البعثة قبل السفر يوم الثلاثاء الماضى من أجل التأكيد على الثقة فى قدرات ابطال مصرأ وأن المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط خطوة مهمة واحتكاك قوى استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واستعدادا للمشاركة فى العديد من البطولات الدولية والأفريقية فى الفترة القادمة.