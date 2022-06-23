شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حازم إمام يجتمع مع كيروش اليوم لحسم الأمور.. وكوبر ليس فى حسابات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك جلسة ستجمع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مع كارلوس كيروش لحسم موقفه النهائى للعودة مجددا لمنتخب مصر فى وجود مترجم لنقل كل شىء بدقة بينهما.

وقال أحمد شوبير خلال حديثه عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم: "كيروش عاد إلى الصورة لقيادة المنتخب وسيكون اليوم حاسما فى مصير كيروش مع المنتخب سواء بالعودة أم قفل الملف نهائيا".

وأضاف شوبير: "لا يوجد خلافات مادية بين كيروش واتحاد الكرة، والأمر سيتم حسمه اليوم وبنسبة كبيرة هيكون مدرب المنتخب القادم، وحال عدم الاتفاق بينهما هناك 3 مدربين على طاولة اتحاد الكرة بعد الاستقرار عليهم من قبل حازم إمام ومحمد بركات.

وتابع: "هيكتور كوبر ليس فى حسابات اتحاد الكرة فى الوقت الحالى، وكانت فترة وانتهت، والمسئولون حاليا مركزين فى إنهاء عودة كيروش وتحقيق طلباته، ولا يوجد وقت أمام المنتخب لأننا مرتبطون بمباراة يوم 19 سبتمبر المقبل فلازم يكون عندنا مدرب في الوقت الحالي لوضع رؤيته واختيار اللاعبين.

ويفضل مسئولو اتحاد الكرة عدم التسرع فى اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب فى ظل وجود محاولة لإعادة كارلوس كيروش المدير الفنى السابق للفراعنة والذى من المقرر أن يحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.

وتلقى اتحاد الكرة أكثر من سيرة ذاتية لتدريب منتخب مصر منها تيرى هنرى ووينفريد شايفر وغيرهم.