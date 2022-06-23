شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علم مصر على مقر إقامة البعثة المشاركة فى ألعاب البحر المتوسط بوهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع علم مصر على مقر إقامة البعثة المصرية في مدينة وهران بالقرية الأولمبية قبل انطلاق منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام فى الجزائر.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط فى مدينة وهران خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو المقبل، وتشارك مصر فى الدورة وبمشاركة 26 دولة.

وتغادر بعثة مصر على متن طائرة خاصة صباح الخميس متجهة مباشرة إلى مدينة وهران بالجزائر استعدادا لبدء المنافسات، حيث تشارك بعثة مصر فى 19 لعبة مختلفة.

وغادر وفد مقدمة البعثة يوم السبت الماضى برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الادارية الاستاذة لميس غازي إدارة الشئون الفنية والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة والأستاذ خالد حسن والأستاذ عادل عبدالدايم الإدارة المالية وإدارى البعثة الأستاذ طارق سليمان والأستاذ أشرف عابد والأستاذ محمد سليم والبعثة الطبية الدكتورة أمانى عبد الفتاح.