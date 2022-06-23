شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فاجنر وفيريرا ليسا فى حسابات الأهلى.. وقمصان مستمر حتى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الألمانى ديفيد فاجنر والبلجيكى يانيك فيريرا ليسا فى حسابات النادى الأهلى، لخلافة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، خلال حديثه عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم: "مدرب النادى الأهلى ليس فاجنر لأنه ليس موجود فى الصورة وكذلك يانيك فيريرا، الأهلى يبحث عن مشروع وتكتك ولا يهمه كثيرا جنسيته، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب بعد مباراة بيراميدز بيوم أو اثنين".

وأضاف أحمد شوبير: "سامى قمصان سيدير مباراة بيراميدز وسموحة حتى لو تم إعلان المدرب، ومن طلبات الأهلى فى المدرب الجديد أن يكون سامى قمصان المدرب الأول معاه، لأنه يثق فى قدراته ويتم تجهيزه للمستقبل".

ورفع مسئولو النادى الأهلى "سقف" التعاقدات مع المدرب الجديد من 2 مليون و800 ألف دولار سنوياً أى ما يقرب من 52 مليون جنيه سنوياً من أجل التعاقد مع مدرب أجنبى صاحب سيرة ذاتية قوية.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى التعاقد مع مدرب جيد لذا وافقوا على رفع "الميزانية" المرصودة للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى تم فسخ التعاقد معه مؤخراً، وجاء قرار الأهلى بعدما دخلوا فى مفاوضات مكثفة مع أكثر من مدرب ووجدوا أن رواتب المدربين شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمدرب صاحب سيرة ذاتية قوية.

واستبعد مسئولو الأهلى فكرة التعاقد مع مدرب مغمور من أوروبا لتدريب الفريق على غرار تجربة السويسرى رينيه فايلر، الذى تم التعاقد معه قبل بيتسو موسيمانى، ويتفاوض الأهلى مع مدربين أوروبيين ومن أمريكا اللاتينية تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وجميعهم لهم خبرات وتجارب جيدة فى عالم التدريب سواء فى أوروبا أو المنطقة العربية.