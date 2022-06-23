شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات عبد الحميد بسيونى من طبيب سموحة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى سموحة، من الجهاز الطبى الجديد بقيادة الدكتور رمضان أحمد، عمل تحليل وإشاعات لكل اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والوقوف على حالة كل لاعب بشكل خاص.

وتعاقد سموحة مع الدكتور رمضان أحمد خلفا للراحل الدكتور محمد عبد الجواد الذى رحل مع جهاز أحمد سامى إلى نادى سيراميكا.

ويسعى طبيب سموحة لتجهيز ملف كامل لكل لاعب للفريق بسحب عينات دم وأشعة لتقديمها للمدرب عبد الحميد بسيونى للوقوف على حالة كل لاعب.

ورصد وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة مكافأة خاصة للاعبى الفريق للفوز على الأهلى، فى المباراة المقرر لها 29 يونيو الجارى على استاد الإسكندرية، فى إطار الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

واجتمع وليد عرفات بالجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم بتقديم مباراة قوية أمام الأهلى وتحقيق الفوز عليه، مؤكدا أن حسم اللقاء داخل المستطيل الأخضر يحتاج بذل الجهد والإصرار.

وحرص وليد عرفات على تدريب سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى، من أجل تحفيز اللاعبين استعدادا للمواجهة الصعبة أمام الأهلى فى الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى.