«تميمة الحظ».. شيكابالا يرزق بمولوده «نوح» أثناء الشوط الثاني من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

رزق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بمولوده الثاني "نوح"، بعد نجله الأكبر آدم، وذلك خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الأبيض والبنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، كتب شيكابالا قائلاً: "وصول تميمة الحظ الخاصة بنا أثناء الشوط الثاني".

وكان شيكابالا قد نجح في قيادة فريقه مساء الأربعاء، لتحويل تأخره بهدف أمام البنك الأهلي إلى الفوز بثنائية، فى المباراة التي جرت بينهما على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة.