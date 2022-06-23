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قمصان: المباراة بقميص الأهلي تعادل 3 أو 4 مع أى فريق آخر.. ولقاء بيراميدز بطولتان

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القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على غزل المحلة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بالجولة 22 من عمر مسابقة ، مؤكدا: "الحمد لله على المكسب وأشكر اللاعبين على الفوز امام المحلة والعودة بعد التعادل".

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المحلة: "مباريات الدوري صعبة والمستويات أصبحت قريبة بين كل المنافسين، وعلينا أن نتذكر الإصابات والإجهاد".

وشدد قمصان: "المباراة بقميص الأهلي تعادل 3 أو 4 مباريات مع أى فريق آخر، وأفشة ظهر بشكل مميز اليوم وإهدار الفرص يرجع للتوفيق".

وعن مباراة الأهلي المقبلة ضد بيراميدز في كأس مصر، أكد: "مباراة بيراميدز مهمة جدا بالنسبة لنا وتعتبر بطولتين في حالة الفوز.. الأولى تؤهلنا لنهائي الكأس والثانية تقربنا من السوبر المحلي".

وأردف: "أنا موجود بشكل مؤقت ولكن هذا لا يغير أى شىء أقدم دائما أقصى ما لدى، وسنذاكر بيراميدز ونستعد جيدا ونتمنى عودة المصابين".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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