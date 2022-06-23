شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: المباراة بقميص الأهلي تعادل 3 أو 4 مع أى فريق آخر.. ولقاء بيراميدز بطولتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على غزل المحلة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، مؤكدا: "الحمد لله على المكسب وأشكر اللاعبين على الفوز امام المحلة والعودة بعد التعادل".

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المحلة: "مباريات الدوري صعبة والمستويات أصبحت قريبة بين كل المنافسين، وعلينا أن نتذكر الإصابات والإجهاد".

وشدد قمصان: "المباراة بقميص الأهلي تعادل 3 أو 4 مباريات مع أى فريق آخر، وأفشة ظهر بشكل مميز اليوم وإهدار الفرص يرجع للتوفيق".

وعن مباراة الأهلي المقبلة ضد بيراميدز في كأس مصر، أكد: "مباراة بيراميدز مهمة جدا بالنسبة لنا وتعتبر بطولتين في حالة الفوز.. الأولى تؤهلنا لنهائي الكأس والثانية تقربنا من السوبر المحلي".

وأردف: "أنا موجود بشكل مؤقت ولكن هذا لا يغير أى شىء أقدم دائما أقصى ما لدى، وسنذاكر بيراميدز ونستعد جيدا ونتمنى عودة المصابين".