شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف نسر مباراة الأهلى وغزل المحلة بعد هدفه القاتل فى شباك زعيم الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد شريف، مهاجم وهداف النادي الأهلى، بلقب "نسر" مباراة فريقه أمام غزل المحلة، التى أقيمت مساء، أمس الأربعاء، بعد تألقه اللافت وإحرازه هدفا في الوقت القاتل قاد به فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، والحصول على 3 نقاط غالية، في صراع صدارة الدوري، وكتب حساب الأهلي على تويتر: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمد شريف".





وحقق فريق الأهلي فوزا قاتلا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، تقدم أفشة للأهلي من ركلة جزاء ثم تعادل حميد ماو لغزل المحلة، وسجل محمد شريف هدفا قاتلا منح به الفوز الأهلى.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف غزل المحلة عن لنقطة 25 في المركز 11 بجدول الدوري.