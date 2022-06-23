شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني: التحكيم المصري "مش بخير".. و"الفار" غير عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث باسم عادل، مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني، عن أسباب خسارة فريق الكرة بالأول بالنادي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأربعاء.

وقال باسم عادل في مداخلة تليفونية عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبد الغني على قناة الشمس: "نتعرض لظلم تحكيمي كبير يؤثر على نتائجنا، واليوم الكابتن إبراهيم نور الدين كان بيعامل لاعبي إيسترن كومباني أنهم في الدرجة الثانية ويميز لاعبي بيراميدز عنهم".

وأضاف: "اليوم كنا نلعب بدون مدرب عام ومدرب حراس بسبب طردهم من قبل الحكام، وفي مباراتنا السابقة أمام فيوتشر كنت قاعد على الدكة بضحك بسبب القرارت التحكيمية".

وتابع: "الفار ينصف الفرق الكبيرة فقط ويقوم بمساعدة فرق بعينها ويخدم أندية على حساب أندية أخرى".

وأتم: "لدينا غيابات كثيرة والنتيجة ثقيلة اليوم بسبب فرق الإمكانيات لكننا أدينا اليوم في ظل الغيابات وأهدرنا أكثر من هدف محقق".