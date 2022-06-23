شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرزق بمولود ويسميه نوح: سحرنا المحظوظ وصل خلال الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا ، نجم نادي الزمالك، قدوم مولوده الثاني الذى أطلق عليه اسم "نوح"، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز فريقه على البنك الأهلي، ومواصلة تصدر جدول بطولة الدوري.

وكتب شيكابالا عبر حسابه على تويتر: "سحرنا المحظوظ وصل خلال الشوط الثاني".



شيكابالا

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد المقاولون العرب، بالفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالدوري.

واصطحب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض اللاعبين للتوجه إلى الجماهير فور انتهاء المباراة من أجل الاحتفال بالفوز في اللقاء.

واستطاع فريق الزمالك تحويل خسارته بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم عاصم صلاح ظهير أيسر البنك الأهلى من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، وتعادل سيف الدين الجزيرى للزمالك في الدقيقة 73، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 85، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 30 نقطة .