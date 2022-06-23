شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد "صياد أهداف الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ "32" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك بعيد ميلاده رقم 32، حيث ولد فى 23 يونيو عام 1990، فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الزرقاء حتى صيف 2013، وانضم إلى فريق مصر المقاصة وشارك فى 6 مباريات ولم يسجل، قبل أن يلتحق بفريق وادى دجلة، ليشارك فى 12 مباراة سجل خلالها هدفين.

انضم عمر السعيد إلى الإنتاج الحربى فى موسم 2016، ليبدأ فصلا مهماً فى مسيرته الكروية، ليشارك فى 39 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً، ثم انضم إلى فريق الجونة ليشارك فى 42 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

فى موسم 2019 التحق عمر السعيد بنادى الزمالك ليشارك فى 83 مباراة بإجمالى 4468 دقيقة لعب سجل خلالها 15 هدف وصنع 10 أهداف أخرى ، واستطاع أن يحصد مع الزمالك بطولة الدوري و كأس مصر والكونفدرالية وكأس السوبر المصرى وكأس السوبر الأفريقى.

وفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق الكروى الأول، الذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضى، إلا أن اللاعب رحب بتجديد تعاقده وحضر الجلسة التي سبق وحددها مرتضى منصور رئيس النادى من أجل معرفة اللاعبين الذين يرغبون فى الاستمرار بالفريق والذين يماطلون فى التجديد ولا يرغبون فى تجديد عقودهم.

وقرر مسئولو نادى الزمالك فتح ملف تجديد تعاقد عمر السعيد لموسمين مقبلين، خاصة بعدما أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني ترحيبه باستمرار اللاعب، فى ظل تحسن مستواه الملحوظ الفترة الأخيرة، ويعتمد عليه فيريرا بشكل دائم فى التشكيل الأساسى للفريق، مما دفع البروفيسور لمنح الإدارة الضوء الأخضر في التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده، وهو ما سيتم حسمه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.