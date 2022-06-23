شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قيادته الفريق لفوز مثير.. سيف الجزيرى فارس مباراة الزمالك والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم القلعة البيضاء، على لقب أفضل لاعب فى فريقه خلال مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، بعد تألقه وإحرازه هدفين قاد به فريقه لتحويل الخسارة إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى

وكتب حساب الزمالك الرسمى عبر تويتر: "وفارس مباراة اليوم هو سيف الدين الجزيري".





ونجح التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، فى تسجيل هدفين للزمالك فى شباك البنك الأهلى، بعدما حل بديلا ليوسف أوباما فى لقاء الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

وسجل التونسى سيف الجزيرى هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 72 بعدما استلم الكرة من على حدود منطقة جزاء البنك ليطلق تسديدة قوى تسكن شباك محمود الزنفلى، قبل أن يعود مجددا ويسجل هدف التقدم فى الدقيقة 85 بعد استغلال عرضية يوسف أسامة نبيه.

بهذه الثنائية يعود سيف الجزيرى للتهديف بعد صيام 54 يوما، وتحديدا منذ هدفه فى المصرى البورسعيدى فى 28 أبريل الماضى، ليصل إلى هدفه الثالث فى بطولة الدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 30 نقطة.