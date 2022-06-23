شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: فيريرا سر تألق الزمالك.. وأتمنى أن يستمر فى منح الثقة للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صلاح، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، هو سر تألق الفريق في الفترة الأخيرة.

وتابع صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الزمالك يُعطي مثالا في الاحترافية والروح والعزيمة هذه الأيام، بسبب تطوير أداء بعض اللاعبين وكذلك الدفع بالناشئين، ويحسب لفيريرا عدم التأثر بالغيابات

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق: "الإصابات دفعت فيريرا للدفع بالناشئين، وأتمنى أن يستمر في تصعيد الناشئين، ويعتمد عليهم حتى بعد تعاقد الابيض مع لاعبين جدد في الموسم المقبل".

وأكمل محمد صلاح: "أتوقع تتويج الزمالك بالدوري في الموسم الجاري.. والزمالك يمتلك الروح والعزيمة والدليل عودته في النتيجة ضد البنك الأهلي اليوم". وواصل صلاح: "في حالة رحيل سيف الدين الجزيري عن الزمالك لا بد من التعاقد مع مهاجمين أفضل منه".

وأتم نجم الزمالك الأسبق: "لست متفاجئا من المستوى الرائع الذي يقدمه شيكابالا، لأنه لاعب ناضج ويقوم بدور القائد في نادي الزمالك".