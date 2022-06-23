شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري 2 - 1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا قاتلا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، تقدم أفشة للأهلي من ركلة جزاء ثم تعادل حميد ماو لغزل المحلة، وسجل محمد شريف هدفا قاتلا منح به الفوز الأهلى.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف غزل المحلة عن لنقطة 25 في المركز 11 بجدول الدوري.

وتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وطاهر محمد وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

فيما تكون تشكيل غزل المحلة من، عمرو شعبان في حراسة المرمى محمد فتح الله وخالد سامي ويحيى حامد ومصطفى العش في الدفاع وحميد ماو وهشام بلحة ومالك توريه وأحمد السيد في الوسط وعبده يحيى وأحمد الندري في الهجوم.

وخاض الأهلي 18 مباراة في الدوري حتى الآن، ويمتلك في رصيده 41 نقطة، يحتل بها المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على غزل المحلة 3-2 في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالمحلة يوم 22 نوفمبر الماضي، وسجل ثلاثية الأهلي في هذه المباراة ، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول.