شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى لـ طارق حامد: الزمالك عمل اسمك وصاحب فضل عليك ولازم تحترمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مدحت شلبى رسالة نارية إلى طارق حامد لاعب فريق الزمالك، بعدما تغيب اللاعب عن الزمالك ما يقرب من 50 يوما دون الحصول على إذن من النادى.

وقال شلبى لـ طارق حامد فى برنامج مساء أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "لا بد أن تحترم إدارة النادى الذى تلعب له، وتعرفهم مكان مركز العلاج والتأهيل".

وأضاف شلبى أن الزمالك صنع اسم اللاعب ولا بد أن يحترمه وما فعله لا يليق، قائلا: "الزمالك عمل اسمك ولازم تحترمه واللى عملته لا يليق".

وأكمل شلبى رسالته للاعب: "أنت نجم كبير وليك جمهور يقدرك، وتعاقدك مع أى ناد لا دخل لنا به، إلا أنك ملك ناديك الزمالك ولازم تقدمله فروض الطاعة والاحترام لأنه صاحب فضل عليك"، وكشف شلبى اقتراب بن شرقى من التجديد للأبيض دون شرط جزائى.