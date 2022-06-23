شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: اتحاد الكرة فشل فى استقدام حكام أجانب للأهلى وبيراميدز من البيج 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مدحت شلبى أن اتحاد الكرة فشل فى الاتفاق مع حكام أجانب لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز، فى ربع نهائي كأس مصر المقرر لها يونيو الجارى، من الدوريات الخمسة الكبرى.

وقال شلبى فى برنامج مساء أون تايم على قناة أون تايم سبورت، أن اتحاد الكرة إذا استقدم حكاما أجانب للمباراة سيكون من خارج الدوريات الخمس الكبرى فى ظل ارتباط الحكام بمباريات أخرى.

وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 26 يونيو الجارى موعداً لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم القديم 2020 - 2021، باستاد القاهرة الدولى، وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءً.

كما تم تحديد 2 يوليو موعدًا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر باستاد القاهرة، حيث ينتظر فريق بتروجت الفائز من الأهلي وبيراميدز.