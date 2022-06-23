شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: موسيماني ترك الأهلي "مهلهل" وأشباح لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر الأسبق، أن الأداء السيئ الذي يقدمه النادي الأهلي، بيتسو موسيماني المدير الفني السابق هو المتسبب الأول فيه.

وتابع عبد الجليل أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "سامي قمصان لا يتحمل أداء الأهلي في الدوري، موسيماني سايب أشباح لاعبين عقب رحيله، الفريق مُهلهل، بعض اللاعبين استهلكوا وعلى رأسهم عمرو السولية".

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق: "تراجع غزل المحلة إلى الدفاع منح الأهلي الفوز في اللقاء، لا بد أن يدفع النادي الاهلي بالناشئين لضخ دماء جديدة في الفريق،بسبب إرهاق اللاعبين".

وأكمل عبد الجليل: "الاعتماد على بيرسي تاو أساسيًا لوغاريتم، ليس من الضروري لأن اللاعب قيمته التسويقية كبيرة أن يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، لا بد أن يجتهد الجميع ويشارك الأفضل".

وأوضح عبد الجليل: "هناك بعض اللاعبين في الأهلي دمرتهم الفترة الأخيرة وعلى رأسهم حسام حسن الذي كان أحد هدافين الدوري في المواسم السابقة".

وواصل عبد الجليل: "لا بد من تعاقد الأهلي مع العديد من اللاعبين في الموسم المقبل وتصعيد عددًا من الناشئين". وأتم عبد الجليل: "المنافسة في الدوري ستسمر حتى الرمق الاخير، إلا في حالة تفريط أحد الفريقين في النقاط بشكل سهل".