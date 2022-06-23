شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال يانيك فيريرا: لا توجد مفاوضات بين الأهلي والمدرب البلجيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مصطفى، وكيل أعمال المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، أن كل ما يثار في الفترة الأخيرة بشأن قيادة المدرب تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة غير صحيح.

وقال سيد في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شخصية أهلاوية خارج النادي تحدث معي بشأن يانيك فيريرا، ولكن لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن".

وتابع: "الشائعات التي تربط أسم المدرب البلجيكي مع النادي الأهلي تؤثر عليه في الخليج، خاصة وأن كل ما يأثر غير صحيح".

وواصل وكيل أعمال المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، أنه شرف كبير لأي مدرب قيادة الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن آخر اتصال جمع بينه وبين المدرب كان اليوم، وأكد بأن لا توجد اتصالات مباشرة معه.

وقال وكيل أعمال فيريرا: "يانيك فيريرا يفضل تدريب الأهلي على أندية الخليج، ولن يكون هناك أزمة في المفاوضات حال وجودها بشكل رسمي".