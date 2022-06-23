شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: رحيل إيهاب جلال أربك حسابات بيراميدز.. وهدفنا الفوز ببطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام بفريق الكرة بنادي بيراميدز، أن رحيل إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب، أربك حسابات الفريق، خصوصًا أن الأمر جاء في وقت صعب بوسط الموسم.

وقال فتح الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "تاكيس جونياس مدرب كبير، أخفقنا في مباراة أو اثنين، لكن حتى الآن نسير في الطريق الصحيح ونتطور يومًا بعد يوم، وحققنا انتصارات بأداء جيد".

وعن الفوز على إيسترن كومباني، أوضح: "مباراة إيسترن كومباني كانت صعبة لأننا كنا نواجه فريقا يحتاج الـ3 نقاط بشكل كبير ويحاول في كل لحظة التسجيل ولديهم الأمل للهروب من دائرة الهبوط".

وعن مباراة الأهلي في كأس مصر قال: "تنتظرنا مباراة قوية أمام النادي الأهلي، لذلك نحاول لتحقيق الهدف بتحقيق أول بطولات بيراميدز".

وأتم فتح الله: "أمامنا فرصة للعب بكأس مصر القديم والجديد، على الورق لدينا 3 مباريات قد نحقق منها البطولات التي نسعى لتحقيقها".