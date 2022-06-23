ناصر عباس: ركلة جزاء وبطاقة حمراء من الـVAR فى لقاء الأهلى وغزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى* غزل المحلة

المسابقة: الجولة 22 من بطولة الدورى المصرى

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: عبد العزيز السيد

مساعد أول: أحمد حسام

مساعد ثان: شريف عبدالله

حكم رابع: عمرو عايد

حكام الـVAR: أحمد الغندور و محمد عبد الحافظ

فى مباراة متوسطة الصعوبة تمكن طاقم التحكيم من المرور بها بشكل جيد، وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 10 من الشوط الأول يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى نتيجة الدفع والعرقلة من مدافع المحلة خالد سامى والقرار صحيح وال VAR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 76 مطالبة بركلة جزاء لصالح الأهلى بداعى لمسة اليد الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب نتيجة وضع اليد الطبيعى للاعب المحلة.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 93 يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب غزل المحلة اللاعب أحمد الشيخ بداعى التهور والـVAR يستدعى الحكم للمشاهدة، ومن ثم يعود ويقوم بإلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء نتيجة إستخدام القوة الزائدة ضد لاعب الأهلي كريم فؤاد.

الحكمان المساعدان: تمركز جيد وقرارات صحيحة خاصة بالتسلل وتعاون نموذجى بين المساعدين والحكم

مستوى اللياقة البدنية جيد ولكن يؤخذ على الحكم التمركز الخاطئ فى بعض اوقات المباراة.

حكام الـVAR: نجح أحمد الغندور فى التعاون مع الحكم فى حالة طرد لاعب غزل المحلة نتيجة إستخدام القوة الزائدة.