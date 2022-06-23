شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يشكر فاركو على مبادرة الجماهير بمباراتهم المقبلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، بيانا على صفحة النادي الرسمية يثمن فيها المبادرة الأخوية لنادي فاركو بتواجد جماهيره بالسنتر خلال مواجهة الفريقين الإثنين المقبل، بالجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء في البيان: "يتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار حسن عباس حلمي، على المبادرة الكريمة من النادي الشقيق بالموافقة على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري في السنتر، حيث إن هذه المباراة خاصة بنادي فاركو وهو صاحب الملعب في هذا اللقاء".

وتابع البيان: "نادي الاتحاد السكندري أحد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية يثمن ويقدر تمامًا هذه اللافتة والمبادرة التي تعكس مدى العلاقات الطيبة بين الناديين، حيث كان لهذه المبادرة تقدير كبير من جماهير الاتحاد السكندري".