شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: يوسف أسامة أفضل من بن شرقى.. وسيف جعفر أحسن من أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك السابق، أن النادي الأبيض يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في قطاع الناشئين.

وأضاف حامد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أن يوسف أسامة نبيه أفضل من أشرف بن شرقي، لافتًا إلى أن اللاعب يحتاج للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر.

وأوضح رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، أن هناك أكثر من لاعب مميز داخل قلعة ميت عقبة من بينهم سيف فاروق جعفر وسيد عبدالله نيمار وغيرهما.

وتابع: "فيريرا منح لاعبي الزمالك الثقة في المباريات الأخيرة ويعتبر هذا الأمر سر تألقهم في الفترة الأخيرة".

وواصل رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك أن هناك لاعبين صغارا داخل قلعة ميت عقبة، أفضل من اللاعبين الكبار الذين يتواجدون حاليا مع الفريق الأول، موضحا أن سيف فاروق جعفر أفضل من يوسف أوباما في الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، أن يوسف أوباما لم يقدم المستوى المطلوب منه في الفترة الأخيرة وتحديدًا في مباراة البنك الأهلي.

وعن مشاركة يوسف أسامة نبيه في المباريات علق قائلاً: "مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة ساهم في مشاركته بشكل أساسي والأمر لا يتعلق بوالده".

وتابع رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك السابق، أن مصطفى محمد المحترف في صفوف فريق جالاتا سراي التركي، أقل بكثير من عمرو زكي لاعب ويجان الإنجليزي والزمالك السابق، موضحا أن أي مهاجم وظيفته الأساسية هي إحراز الأهداف، بخلاف ذلك لم يكن له فائدة.

وأوشار رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، إلى أن عمرو زكي كان من أفضل المهاجمين في تاريخ مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكمل: "نادي الزمالك يمتلك أكثر من لاعب مميز في قطاع الناشئين والذي يتمثل أبرزهم إيشو وعبدالله ضاضا وماجد هاني وغيرهم".