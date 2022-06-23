شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الثانى من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار، والتى يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

في المجموعة (A)، حققت "نوران جوهر" بطلة وادى دجلة الفوز على منافستها الأمريكية "أماندا صبحي" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-4) (11-5) ليرتفع رصيدها إلى 4 نقاط، وفي نفس المجموعة (رجال) تغلب الدجلاوي "علي فرج" على منافسه البيروفي "ديجو إلياس" بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (8-11)(11-6) (11-3) ليحصد "فرج" أول (3) نقاط في البطولة.

وفي مباراة المجموعة B بين كل من "نور الشربيني" المصنفة الثانية عالميا وبين الدجلاوية "روان العربي" المصنفة السابعة عالميا ، انتهت بفوز "الشربيني" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط(11-8)(11-7) لتحصد "الشربيني" (8) نقاط.

تلتها مباراة الرجال في نفس المجموعة بين كل من الويلزي "جويل ماكين" المصنف السابع عالميا وبين النيوزيلاندي "بول كول" المصنف الثاني عالميا انتهت بفوز "بول كول" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (12-10)(11-5) ليحصد "بول كول" (5) نقاط.

وفي مباريات المجموعة B سيدات التقت الدجلاوية "هانيا الحمامي" المصنفة الثالثة عالميا بالإنجليزية " سارة جان بيري " المصنفة السادسة عالميًا , انتهت بفوز الدجلاوية "هانيا الحمامي" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (16-14)(11-5) لتحصد "الحمامي" (7) نقاط.

في نفس المجموعة منافسات الرجال بين كل من "مصطفى عسل" المصنف الرابع عالميًا وبين "طارق مؤمن" المصنف" السادس عالميًا انتهت بفوز "مصطفي عسل" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-8)(12-10) ليحصد "عسل" (7) نقاط.

وسيتم استكمال المباريات في المجموعتين اليوم التالي في منافسات الرجال والنساء بالمباريات الآتية نوران جوهر (مصر) و جورجينا كيندي (انجلترا). ديجو الياس (بيرو) ومحمد الشوربجي(إنجلترا). اماندا صبحي (أمريكا) و جويل كينج (نيوزيلاندا) علي فرج (مصر) و مازن هشام (مصر). نور الشربيني (مصر) وهانيا الحمامي (مصر). بول كول (نيوزيلاندا) ومصطفي عسل (مصر).