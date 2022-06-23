شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يؤازر لاعبى الاتحاد السكندرى قبل مباراة فاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على مساندة لاعبيه في التدريبات الجماعية الأربعاء، والشد من أزرهم قبل مواجهة فاركو المقرر لها 27 يونيو الجاري على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب رئيس الاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة الانتصارات والأداء الجيد أمام فاركو من أجل إسعاد جماهير سيد البلد وتعويضهم عن الفترة الصعبة بسبب النتائج السلبية التي قدمها الفريق خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى في مبادرة تعكس العلاقة المحترمه بين الناديين وافقت إدارة نادي فاركو على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري بالسنتر خلال مباراة الفريق المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وعلى الرغم ان لقاء فاركو والاتحاد السكندري ستقام على ملعب فاركو رسمياً كما محدد لها في جدول الدوري الممتاز إلا أن إدارة نادي فاركو وافقت على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري في السنتر.

وتلقت إدارة نادي فاركو الشكر من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على اللافته الطيبة الخاصة بحضور الجماهير.

ويلتقي فاركو مع نظيره الإتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب الإسكندرية.