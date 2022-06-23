شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: طارق حامد لا يستحق الحديقة.. والجيل الحالي مثل الأساطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إزالة اسم طارق حامد من على حديقة النادي وأسباب منح اللاعبين العضوية، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية: "طارق حامد لا يستحق الحديقة وكرمته لأنه كان لاعبا ملتزما، ولكن هو لا يستحقها وأنا كنت غلطان".

وأضاف: "أما منحي للاعبين عضوية النادى فلأنهم يستحقونها مثل أساطير النادي وكل قدامى الزمالك معهم عضوية، لذلك كان يجب منح الجيل الحالي العضوية وكل اللي بينتقد أنا مش هرد عليه".