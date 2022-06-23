شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف موقف رمضان صبحي وإبراهيم عادل من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله، المدرب العام بفريق الكرة بنادي بيراميدز، موقف الفريق السماوي من رحيل بعض لاعبيه وعلى رأسهم رمضان صبحي وإبراهيم عادل.

وتابع فتح الله في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "لا أفضل الحديث عن أمور تخص اللاعبين والعروض التي يتلقونها لأن الأمر خاص بالإدارة لكن من الممكن أن أوضح كيف تسير الأمور باعتباري فرد داخل المنظومة".

وأضاف فتح الله: "لا أفضل الحديث عن مثل هذه الأمور، فهذا الأمر خاص بالإدارة، ولكن باعتباري قريبا من النادي كلها أنباء نسمعها من وسائل الإعلام، وليس لدينا نية للاستغناء عن أي لاعب، كلهم لاعبون رائعون سواء الذين يشاركون بشكل أساسي أو بدقائق أقل، الكل له دور داخل النادي".

وأوضح: "لا نتحدث داخل النادي عن رحيل أي لاعب وما أعلمه أنه لم يصل أي عرض رسمي لرحيل أي لاعب عن الفريق سواء رمضان صبحي أو إبراهيم عادل الكل مستمر معنا في الموسم المقبل".

وعن موقف رحيل رمضان صبحي: "لا نتحدث نهائيًا عن هذا الأمر، أعتقد أن قرار رحيله غير مطروح للنقاش، فهو مستمر معنا في الموسم المقبل".

وعن مباراة الأهلي في كأس مصر: "الأهلي لديه قوام كبير والبدلاء على أعلى مستوى ولا أعتقد أنه سيعاني من الغيابات أمامنا، ومباراة الأهلي وبيراميدز دائمًا ما تكون مباراة كبيرة، وأعتقد أن اللقاء سيكون قويا وممتعا، أتمنى أن يليق باسم الناديين". وأتم فتح الله: "أرفض التعليق على طريقة اختيار الرباعي المشارك في أفريقيا وأترك التعليق لإدارة بيراميدز".