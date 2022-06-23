شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر لاعب الزمالك لكرة السلة: أجري جراحة الرباط الصليبى غدا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مهاب ياسر، لاعب فريق الزمالك لكرة السلة، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر مساء الثلاثاء في المباراة الودية أمام منتخب الأردن.

وقال مهاب في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سأجري جراحة الرباط الصليبي غدا في مصر، وأسعى للعودة سريعا للمشاركة مع منتخب مصر والزمالك".

وأضاف، عن التدريب مع أحمد مرعي مدرب الفريق: "هو شخصية رائعة وكنا أحلم بالتدريب تحت قيادته، وهو من أفضل المدربين في مصر".