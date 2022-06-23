شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر لاعب الزمالك لكرة السلة: أجري جراحة الرباط الصليبى غدا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث مهاب ياسر، لاعب فريق الزمالك لكرة السلة، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر مساء الثلاثاء في المباراة الودية أمام منتخب الأردن.
وقال مهاب في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سأجري جراحة الرباط الصليبي غدا في مصر، وأسعى للعودة سريعا للمشاركة مع منتخب مصر والزمالك".
وأضاف، عن التدريب مع أحمد مرعي مدرب الفريق: "هو شخصية رائعة وكنا أحلم بالتدريب تحت قيادته، وهو من أفضل المدربين في مصر".
وخضع مهاب ياسر لاعب منتخب مصر لكرة السلة لفحوصات جديدة صباح اليوم الأربعاء تحت إشراف أحد استاذة جراحة العظام والمفاصل واصابات الملاعب بعد إصابته في مباراة أمس الودية أمام المنتخب الأردني.
وأكد الطبيب أن اللاعب مهاب ياسر تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ويحتاج لتدخل جراحي تمهيدًا للتعافي من الإصابة وعودته إلى الملاعب.
وفورًا، وجه الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بخضوع مهاب ياسر للجراحة الخميس من أجل البدأ بعدها مباشرًة في تأهيل اللاعب.