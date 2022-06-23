الامارات | ولي عهد عجمان يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي «البرتقالي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد عجمان يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي «البرتقالي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قراراً أميرياً رقم / 10 / لسنة 2022 بتعيين الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائباً لرئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022. كما أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان الثقافي الرياضي. ونصّ القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة خليفة عيسى الجرمن النعيمي، وعضوية كل من: أحمد حسن خليفة الفورة (نائباً للرئيس) وعبدالله إبراهيم الظاهري (أمين السر العام) وماجد محمد ارحمة المزروعي (مشرف الفريق الأول لكرة القدم) وناصر إبراهيم الظفري (المدير التنفيذي)، ويحي خلف سلطان المطروشي (مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة) وأحمد راشد مجلاد الشامسي (مشرف الألعاب الفردية) وعيسى محمد الشامسي (مشرف عام كرة الطائرة) وحمدان محمد آل علي (المدير المالي) ومحمد جابر أحمد الشامسي (عضواً). وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. ويستمر المجلس في اختصاصاته واجتماعاته وقراراته المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه والأحكام الأخرى الواردة فيه دون إخلال بما ورد في هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022.

خليفة الجرمن رئيساً لمجلس إدارة النادي.

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