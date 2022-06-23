الامارات | مبادرة لتدريب موظفي «أدنوك» على رياضة الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتدريب موظفي «أدنوك» على رياضة الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إطلاق مبادرة مشتركة، تتضمن برنامجاً تدريبياً لموظفي (أدنوك) من حضور حصص تدريبية أسبوعياً، تتيح لهم رفع قدراتهم وكفاءتهم على البساط، وتمهد لهم طريق الالتحاق بركب محترفي هذه الرياضة والمشاركة في البطولات، كما تسهم مثل هذه المبادرات في تشجيع مختلف فئات المجتمع على اعتماد أنماط حياة صحية ونشيطة.

وقال بيان صحافي إن (أدنوك) تعلن عن تشكيل فريقها الخاص للمشاركة في الفعاليات الرسمية التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو، ما يعزز المساعي المبذولة لإعداد ودعم أبطال في واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم.

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