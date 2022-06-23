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الامارات | مبادرة لتدريب موظفي «أدنوك» على رياضة الجوجيتسو

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتدريب موظفي «أدنوك» على الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إطلاق مبادرة مشتركة، تتضمن برنامجاً تدريبياً لموظفي (أدنوك) من حضور حصص تدريبية أسبوعياً، تتيح لهم رفع قدراتهم وكفاءتهم على البساط، وتمهد لهم طريق الالتحاق بركب محترفي هذه والمشاركة في البطولات، كما تسهم مثل هذه المبادرات في تشجيع مختلف فئات المجتمع على اعتماد أنماط حياة صحية ونشيطة.

وقال بيان صحافي إن (أدنوك) تعلن عن تشكيل فريقها الخاص للمشاركة في الفعاليات الرسمية التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو، ما يعزز المساعي المبذولة لإعداد ودعم أبطال في واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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