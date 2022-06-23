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الامارات | 10 مدربين عالميين يجلسون في منازلهم عاطلين عن العمل

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمضى 10 من أبرز المدربين العالميين ما بين عامين إلى 6 أشهر بلا عمل، منذ انتهاء شهر العسل بينهم وبين أنديتهم ومنتخباتهم، بسبب سوء النتائج، وعواصف التغيير، على الرغم من أن بينهم من احتفظ بمسيرة مرصعة بالإنجازات، على غرار الألماني يواكيم لوف، الفائز بكأس العالم 2014، والإسباني رافائيل بينيتيز، الذي قاد لتحقيق لقب ، والفرنسي زين الدين زيدان الذي أعاد هيبة ، وقاده للقب الأوروبي.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 مدربين يجلسون في منازلهم، ويشاهدون كرة القدم من خلف الشاشات. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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