الامارات | 10 مدربين عالميين يجلسون في منازلهم عاطلين عن العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدربين عالميين يجلسون في منازلهم عاطلين عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمضى 10 من أبرز المدربين العالميين ما بين عامين إلى 6 أشهر بلا عمل، منذ انتهاء شهر العسل بينهم وبين أنديتهم ومنتخباتهم، بسبب سوء النتائج، وعواصف التغيير، على الرغم من أن بينهم من احتفظ بمسيرة مرصعة بالإنجازات، على غرار الألماني يواكيم لوف، الفائز بكأس العالم 2014، والإسباني رافائيل بينيتيز، الذي قاد ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، والفرنسي زين الدين زيدان الذي أعاد هيبة ريال مدريد، وقاده للقب الأوروبي.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 مدربين يجلسون في منازلهم، ويشاهدون كرة القدم من خلف الشاشات.

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