الامارات | هدى حسين: امتحنت «الثانوية» أثناء مشاركتي في «آسيوية الدراجات» بالهند

شكرا لقرائتكم خبر عن هدى حسين: امتحنت «الثانوية» أثناء مشاركتي في «آسيوية الدراجات» بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاضت البطلة الإماراتية الشابة هدى حسين «17 عاماً» البطولة الآسيوية للمضمار للدراجات، التي اختتمت أمس في نيودلهي بالهند، رفقة أربعة لاعبين ولاعبات يمثلون المنتخب الوطني في هذا المحفل الآسيوي، وتعتبر هذه البطولة الآسيوية الثانية للاعبة الصاعدة التي نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في عام ونصف فقط هي فترة ممارستها لرياضة الدراجات الهوائية.

وقالت هدى حسين لـ«الإمارات اليوم» إن مشاركتها في البطولة الآسيوية للدراجات لم تمنعها من خوض امتحانات الثانوية في الصف الـ12 حيث واصلت المذاكرة وخوض الامتحانات أون لاين، من أجل اللحاق بالبطولة وأيضاً عدم التأخر الدراسي نتيجة المشاركة، قبل أن تؤدي امتحانات الثانوية العامة أثناء وجودها في الهند للمشاركة في البطولة الآسيوية، وأشارت هدى حسين، إلى أنه بالفعل قد يكون هناك صعوبة في الجمع بين التدريبات اليومية المستمرة في لعبة الدراجات والتحصيل الدراسي ولكنه غير مستحيل، وهو ما تقوم به بمساعدة أهلها والجهاز الفني للمنتخب الوطني وأيضاً نادي أبوظبي، وتحدثت هدى حسين لـ«الإمارات اليوم» عن أمور عديدة خاصة ببدايتها وإنجازاتها وطموحها:

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