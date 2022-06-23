الامارات | مقيمة في أبوظبي تنتزع لقب بطولة أميركا للغولف الأوروبي فئة 12 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مقيمة في أبوظبي تنتزع لقب بطولة أميركا للغولف الأوروبي فئة 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلت مايا بالانزا غودين، المقيمة في أبوظبي، المركز الأول في بطولة أميركا للغولف الأوروبي للأطفال (فئة 12 عاماً للفتيات)، التي جرت في نادي غليين للغولف في مدينة أدنبره الأسكتلندية.

ونجحت مايا في تقديم أداء لافت على مدار الأيام الثلاثة من منافسات بطولة أسكتلندا، بعد أن أنهت مسلك اليوم الأول بـ72 ضربة، منتزعة من خلالها الصدارة برصيد (بار ضربة)، قبل أن تنهي اليوم الثاني بـ74 ضربة (+2) متراجعة إلى المركز الثاني، وتعاود في اليوم الثالث تقديم الأداء ذاته، خصوصاً في الحفاظ على معدل صفر أخطاء في الحفر التسع الأخيرة منهية المسلك بـ74 ضربة (+2)، التي قادتها في الختام للفوز في البطولة بإجمالي 220 ضربة (+4).

واستعانت مايا المقيمة في أبوظبي منذ 10 سنوات برفقة والديها وشقيقتها، بخبراتها كبطلة للسيدات في نادي ياس لينكس أبوظبي لعام 2021، التي قادتها في أسكتلندا لتخطي تحديات مسار ملعب غلين، وعقبات الطقس العاصف والماطر، والأجواء الباردة والرياح القوية، متسلحة بعزيمة وإصرار «أستطيع أن أفعل».

وتتجه مايا في مشاركتها المقبلة للمشاركة في بطولة العالم للأطفال في الولايات المتحدة الأميركية، المقامة يوليو المقبل في منتج «بيني هارست» في كارولينا الشمالية.

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