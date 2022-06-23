الامارات | «فيفا» يمنح الإمارات موافقة نهائية على استخدام تقنية «حكم الفيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يمنح الإمارات موافقة نهائية على استخدام تقنية «حكم الفيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اتحاد الإمارات بكرة القدم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أشاد بجهوده

في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مختلف مسابقاته الكروية، واعتباره أحد أهم الاتحادات الوطنية في تطوير هذه التقنية من خلال تطبيقها في مختلف مسابقاته الكروية.

وقال بيان صحافي من اتحاد الكرة: «جاء ذلك بعد حصول اتحاد كرة القدم على الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي، وإدراجه كمنظم متمرس وصاحب خبرة في ما يتعلق باستخدام التقنية، وجاءت الموافقة النهائية بعد قيام اتحاد الإمارات باستخدام التقنية لمسابقة كروية كاملة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل وحصوله على ثلاث موافقات متتالية لهذا الغرض، ما يعني اعتباره من المتمرسين وأصحاب الخبرة باستخدام التقنية، وبالتالي لم يعد في حاجة إلى عملية الموافقة على برنامج المساعدة (IAAP) أو موافقة من الاتحاد الدولي لاستخدام التقنية في المسابقات المحلية بما يتوافق مع قوانين اللعبة، بروتوكول VAR والمتطلبات المتبقية بموجب (IAAP) وإبلاغ FIFA فقط باستخدام التقنية قبل 15 يوماً على الأقل من بدء المنافسة الأولى في الموسم الذي سيتم فيه استخدام التقنية». وذكر البيان الصحافي: «يهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم من هذه الخطوة إلى إعادة المسؤولية الكاملة لمنظمي المنافسة ذوي الخبرة ومنحهم مزيداً من المرونة في ما يتعلق بتقنية الفيديو وتعليم منسقي التقنية والحكام والعمليات ذات الصلة، حيث سيقوم مسؤولو الاتحاد الدولي بجمع معلومات أساسية من اتحاد الإمارات بشكل دوري لضمان المراقبة المستمرة وبهدف تطوير استخدام VAR في جميع أنحاء العالم». من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، سالم الشامسي، أن إدراج اتحاد الكرة كمنظم متمرس صاحب خبرة في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من قبل الفيفا أمر يؤكد تطور منظومة التحكيم الإماراتية وتحقيقها إنجازات متواصلة، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة عمل متواصل من قبل لجان الحكام السابقة واللجنة الحالية. وقال الشامسي: «منظومة التحكيم المحلية تحظى بدعم كبير من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وكذلك من أعضاء مجلس الإدارة، كما أن للتحكيم حضوراً قوياً في استراتيجية اتحاد الكرة ورؤية 2038». وأكد الشامسي أن لجنة الحكام تعد هذا النجاح حافزاً لتقديم مزيد من العمل والعطاء وللمضي قدماً في تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير سلك التحكيم وتوسيع قاعدته حتى لا تحدث فجوة بين الأجيال في هذا المجال. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها كل من عمل في قطاع التحكيم وشجع على استخدام تقنية الفيديو بوقت مبكر، وقال «كان الاتحاد الإماراتي سبّاقاً في استخدام هذه التقنية، وأصبح نموذجاً يحتذى به في القارة الآسيوية».

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن التحكيم الإماراتي أصبح مميزاً في حضوره المحلي والقاري والدولي، وأن اختيار الحكم الدولي محمد عبدالله حسن وزملائه لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي دليل على ثقة الأسرة الكروية الدولية بكفاءة الصافرة الإماراتية وتميزها.

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