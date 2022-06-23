الامارات | رسمياً.. مانيه إلى بايرن ميونيخ بعقد 3 سنوات وبقيمة 41 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مانيه إلى بايرن ميونيخ بعقد 3 سنوات وبقيمة 41 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل المهاجم الدولي السنغالي، ساديو مانيه، إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الـ10 الأخيرة، بعقد لمدة ثلاث سنوات قادماً من ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلن الناديان أمس.

وجاء في بيان للنادي البافاري: «وقّع المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً على عقد مع حامل الرقم القياسي في بطولة ألمانيا حتى 30 يونيو 2025»، وذلك بعد «ستة مواسم مذهلة مع ليفربول»، بحسب الأخير، حقق خلالها لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانيه وصل أول من أمس إلى ميونيخ، تمهيداً لانتقاله ولإجراء الفحص الطبي الروتيني، فيما أشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت نحو 41 مليون يورو (43 مليون دولار). وكشف مانيه أنه رفض عروضاً من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا، وقال في حديث مع صحيفة «بيلد» المحلية: «إن النادي البافاري مناسب له». وأكمل: «أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضاً اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي، كان الشعور صحيحاً منذ البداية عندما قدّم بايرن خطته معي». وتابع: «بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب». وقد يكون مانيه، الذي يمكن أن يلعب رأس حربة أو جناحاً، بديلاً للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي، الذي كرّر مراراً رغبته في الرحيل عن بايرن، وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني. وخاض مانيه 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل 120 هدفاً و38 تمريرة حاسمة، وحقق معه أيضاً ألقاب كأس العالم للأندية، كأس إنجلترا، كأس الرابطة الإنجليزية والكأس السوبر الأوروبية.

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