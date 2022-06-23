الامارات | صحيفة: الوصل يفاوض نادي السرحان للتعاقد مع الأردني العرسان

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الوصل يفاوض نادي السرحان للتعاقد مع الأردني العرسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام أردنية أن نادي الوصل دخل في مفاوضات مع نادي السرحان الأردني للتعاقد مع اللاعب أحمد العرسان، خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن النادي الأردني أرسل شروطه لإدارة «الإمبراطور» التي من المتوقع أن ترد بالموافقة أو رفض هذه الشروط اليوم.

وأوضحت صحيفة «الغد» أن نادي الوصل أبدى رغبته في التعاقد مع أحمد العرسان بداية من الموسم المقبل، مبينة أن إدارة نادي السرحان تنتظر رد نظيرتها في «الفهود» على المقابل المادي والشروط الخاصة بالعقد. وأكد رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان، أن الوصل وعبر وكيل أعمال لاعبين، فاتح النادي بشأن التعاقد مع أحمد العرسان، مشيراً إلى أن إدارة النادي حددت طلباتها وإتمام الصفقة يتوقف على موافقة الوصل على هذه الطلبات، ولفت السرحان إلى أن نادياً سعودياً، سبق أن أبدى اهتماماً بالعرسان، مشدداً على أن الأمور ربما تحسم قريباً بشأن وجهة اللاعب. في المقابل، أكد وكيل أعمال اللاعبين سامر الحوراني، أن اللاعب أحمد العرسان، يعتبر قريباً من الانتقال للعب في دوري المحترفين الإماراتي، وأن الأمور من الممكن أن تتضح خلال الأيام المقبلة. وأوضح الحوراني أن المفاوضات المبدئية إيجابية جداً، مبيناً أنه سيسافر إلى دبي لحسم التفاصيل النهائية لانتقال العرسان من عدمه. وكان أحمد العرسان اختتم رحلته الاحترافية في فريق كاظمة الكويتي، قبل أن يتلقى عروضاً محلية عدة من الفيصلي، وخليجية من ضمنها أندية إماراتية وسعودية إلى جانب رغبة كاظمة الكويتي في تجديد عقد اللاعب، بانتظار القرار الأخير للاعب الذي يمتد عقده مع نادي السرحان حتى 2023.

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