الامارات | الإمارات تستضيف سيمنار مراقبي المباريات الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف سيمنار مراقبي المباريات الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كرة القدم سيمنار الاتحاد الآسيوي لمراقبي المباريات المُستجدين من منطقة غرب آسيا، والمقرر إقامته خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة 50 مراقباً مستجداً.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، متانة العلاقات بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وثقة الاتحاد القاري في الإمارات باستضافة جميع الأحداث والفعاليات الرياضية المتعلقة بنشاط كرة القدم، وكل منتسبي اللعبة من حكام ومدربين ومحاضرين ومراقبي مباريات والمنسقين الإعلاميين من مختلف قارات العالم.

وقال الظاهري في بيان صحافي: «العلاقات الوطيدة مع الاتحاد الآسيوي تخدم اللعبة، من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل».

وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بتوافر الإمكانات والخبرات وكل الأمور اللوجستية التي تسهم وبشكل كبير في توفير أفضل الظروف لتنظيم جميع الأحداث الرياضية المختلفة، وتُعد من الدول الرائدة في العالم التي كافحت جائحة كورونا بنجاح.

وأضاف: «مجلس إدارة اتحاد الكرة يحرص على تطوير خبرات العناصر الوطنية، وأن دعم اتحاد الكرة مستمر لكوادرنا في جميع المجالات».

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