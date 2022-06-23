الامارات | اعتماد استاد خالد بن محمد ملعباً رسمياً للبطائح بدوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد استاد خالد بن محمد ملعباً رسمياً للبطائح بدوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة اعتماد استاد خالد بن محمد ليكون ملعباً رسمياً لفريق البطائح خلال الموسم المقبل لدوري المحترفين.

وقال نادي الشارقة عبر «توتير»: «رئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة استقبل وفداً من نادي البطائح برئاسة عبيد الطنيجي، حيث اتفق الجانبان على اعتماد استاد خالد بن محمد ملعباً رسمياً لمباريات فريق البطائح في الموسم المقبل».

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