في ليلة تألق العارضة والقائمين.. الأهلي يعود للانتصارات ويفوز على غزل المحلة في الـ +90

الشارقة - اميمة ياسر -

في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، حصيلة 18 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة وحيدة.

فيما دخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة، جمعها من 21 لقاء، تمكن من الفوز في 5 مباريات، وتعادل خلال 10 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 6 مرات.

تقدم الأهلي سريعاً في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء تحصل عليها محمد شريف.

وفي الدقيقة 15، سدد بيرسي تاو الكرة لترتطم بالقائم الأيسر لغزل المحلة.

وفي الدقيقة 33، سدد لاعب غزل المحلة يحيي حامد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة وتألق الشناوي ومعه القائم لينقذ مرمى الأهلي من هدف أول.

وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني، حرم القائم الأهلي من هدف ثاني بعد انطلاقة لصلاح محسن ومن ثم تسديدة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بطرف القائم الأيسر

وفي الدقيقة 58، تمكن المحلة من إدارك التعادل عن طريق لاعبه حميد ماو بعد استخلاص الكرة من عمرو السولية على حدود منطقة الأهلي ثم تمرير لحميد الذي سدد بقوة على يسار الشناوي.

وفي الدقيقة 72، سدد رامي ربيعة كرة صاروخية ولكنها تلمس يد الحارس عمرو شعبان ومن ثم العارضة من جديد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد شريف مستغلًا تمريرة سحرية من زياد طارق.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما بدأ غزل المحلة مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

عمرو شعبان – محمد فتح الله – هشام بلحة – ماليك توريه – أحمد السيد – خالد سامي – يحيى حامد – مصطفى العش – حميد ماو – عبده يحيى – أحمد النادري.