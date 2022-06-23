أشهر برنامج إسباني: 20 عاماً مضت ولم يعترف جمال الغندور بفضيحته

الشارقة - اميمة ياسر -

أعاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني إلى الأذهان مرور 20 عاماً على أزمة الحكم المصري جمال الغندور خلال أحداث مباراة إسبانيا وكوريا الجنوبية، والتي انتهت بإقصاء "المتادور" من بطولة كأس العالم 2002 والتي أقيمت في كوريا واليابان.

وكانت الجماهير الإسبانية ولاعبي المنتخب الإسباني قد حمّلت الغندور خسارة مباراتهم أمام كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال 2002.

وخلال أحداث اللقاء، ألغى الغندور هدفاً للمنتخب الإسباني بداعي التسلل، ثم أحرز منتخب إسبانيا هدفاً ثانياً، ألغاه أيضاً بداعي أن الكرة تعدت خط المرمى قبل أن يحرزها اللاعب مورينتس في شباك كوريا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة بخسارة منتخب إسبانيا أمام كوريا الجنوبية (3-5).

وخلال تقديم برنامجه "الشيرنجيتو" الشهير، قال الإعلامي الإسباني جيوزيب بيدريرول: "20 سنة على مرور أكثر مباراة حصل فيها جدال، ولا أحد يستطيع أن ينساها، في مونديال 2022 بمباراة كوريا الجنوبية وإسبانيا، والحديث هنا على الحكم المصري جمال الغندور، الذي اتهم مساعده في هدفنا الثاني الذي ألغي، وقال أنها لم تكن مسئوليته".

وأضاف بيدريرول: "يومها استقبلنا منتخبنا في المطار، ولكن لن ننسى ما فعله الحكم الغندور، الأخطاء التي ارتكبها كانت واضحة وما فعله جعلنا نشعر بضيق، مرت 20 عاما على أخطائه التحكيمية، ومازال الحكم يقول.. لم أخطئ ولا خطأ في المباراة، مرت 20 عاما ولم يعترف بفضيحته، يا له من عار وفضيحة"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".