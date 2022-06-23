الزمالك يحوّل تأخره لفوز مثير على البنك الأهلي ويحافظ على صدارته للدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزاً غالياً على فريق البنك الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "المقاولون العرب" ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، ولعب 21 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل 3 مرات، وخسر 4 مواجهات.

فيما خاض البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، حصيلة 21 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وخسر 5 مرات، وتعادل في 9 مواجهات.

نجح كريم بامبو في إحراز هدف للبنك الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 16، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54، تمكن البنك الأهلي من إحراز هدف التقدم عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 71، تمكن النجم التونسي سيف الدين الجزيري من إدراك التعادل للزمالك من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك الحارس الزنفلي.

في الدقيقة 87، عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني للزمالك بعد عرضية يوسف أسامه نبيه من هجمة مرتدة متقنة.

وبهذا الفوز يحافظ الزمالك على صدارته بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد البنك الاهلي 30 نقطة.

ودخل الزمالك الزمالك مواجهة البنك الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

فيما بدأ البنك الأهلي مباراة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال.

خط الهجوم: ناصر منسي.