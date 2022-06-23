على مسئولية خالد الغندور: رحيل محمد أبو جبل عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي خالد الغدور أن الموسم الحالي هو الأخير لـ محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيراً إلى أن اللاعب لن يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"،: "على مسئوليتي محمد أبو جبل لن يكون متواجداً مع الزمالك في الموسم القادم ولن يجدد تعاقده، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف الغندور: "العلاقة بين مسئولي الزمالك وأبو جبل تدهورت، خاصة بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيًا لمحمد عواد فى مواجهة القمة الماضية أمام الأهلي".

وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدفين لمثلهما، في قمة لقاءات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على ستاد "الأهلي وي السلام".