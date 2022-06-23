شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 22 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 22 / 6 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم ونستعرضها كالتالي:

حقق فريق الأهلي فوزا قاتلا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، تقدم أفشة للأهلي من ركلة جزاء ثم تعادل حميد ماو لغزل المحلة، وسجل محمد شريف هدفا قاتلا منح به الفوز الأهلى.

استطاع فريق الزمالك تحويل خسارته بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى . بيراميدز يهزم إيسترن كومبانى بثلاثية ويتمسك بالمنافسة على الدورى حقق فريق بيراميدز الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز. الزمالك يُزيل اسم طارق حامد من حديقة النادى أزال مسئولى نادى الزمالك، اللافتة التى كانت تحمل اسم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول، على احدى الحدائق داخل مقر القلعة البيضاء، وذلك بعد أزمة سفر اللاعب لاسبانيا لخوض فترة علاج.

نكشف تفاصيل الاتفاق السري بين الأهلي وكهربا بشأن غرامة الزمالك كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل الاتفاق السري الخاص بـ"هوية" الطرف الذي سيتحمّل العقوبة المادية حال حدوثها بعد رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الزمالك وانتقاله للأهلي.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، لم يطلب 200 الف دولار للعودة لتدريب المنتخب كما تردد مشددين، أن المدرب وافق من حيث المبدأ على العودة إلا أنه طلب مهلة 10 أيام وهو الأمر الذي دفع المسئولين لوضع أسماء بديلة في القائمة المختصرة والتي تضم 3 أسماء سيتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي، ولكن يتواجد كيروش كأقوى الأسماء المرشحة.