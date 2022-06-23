شكرا لقرائتكم خبر عن خالد محمود يرافق بعثة التايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرافق خالد محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، بعثة المنتخب المقرر مشاركتها فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى يوليو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: مصطفى فرج تحت 58 ك، إياد بركات تحت 68 ك، سيف عيسي تحت 80 ك، أحمد راوى فوق 80 ك، وعلى مستوى اللاعبات تشارك شهد سامى تحت 49 ك، أشرقت نبيل تحت 57 ك، آية شحاتة تحت 67 ك، ميسون إيهاب فوق 67 ك، بالإضافة إلى المشرف العام على المنتخب الأول المهندس محمد عجيزة.

وغادر وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، الأحد الماضى، إلى مدينة وهران الجزائرية من أجل التجهيز لاستقبال بعثة مصر.

وتوجه الوفد، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، والدكتور الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونائب رئيس البعثة والبعثة الإدارية لميس غازي إدارة الشئون الفنية، والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة، وخالد حسن وعادل عبد الدايم الإدارة المالية، وإداري البعثة طارق سليمان، وأشرف عابد، والبعثة الطبية الدكتورة أمانى عبد الفتاح والدكتور محمد سليم.