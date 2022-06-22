شكرا لقرائتكم خبر «الانضباط» تهدد الأهلي بخصم 3 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم النادي الأهلي بدفع مبلغ 2 مليون ريال إلى نادي الفيصلي بقرار غرفة فض المنازعات.

وأكدت اللجنة أن الأهلي تم إثبات مخالفته للمادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق، لعدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح النادي الفيصلي.

كما ألزمت الانضباط الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة لرسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة والتي بلغت 100 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة أنه في حالة عدم السداد خلال 30 يوما، سيتم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي.

وتتجه إدارة الأهلي لسداد المبلغ لنادي الفيصلي قبل انتهاء المهلة تجنبا لإيقاع العقوبة على النادي.

‏يذكر أن المستحقات تخص قيمة انتقال اللاعب يزيد البكر والذي عمد الأهلي إلى التعاقد معه صيف 2019 قادما من الفيصلي قبل أن يقوم ببيعه الصيف الماضي “2021” إلى نادي التعاون.